Vorig jaar bracht Bandai Namco een HD-remaster uit van Baten Kaitos 1 en 2 voor de Nintendo Switch. Nu krijgen pc-spelers ook de kans om deze RPG’s, die oorspronkelijk op de Nintendo GameCube werden uitgebracht, uit te proberen.

Spelers die het spel vóór 17 juli aanschaffen op pc, krijgen automatisch de ‘Month 1-editie’. Deze speciale editie bevat een digitaal art boek van Baten Kaitos. Baten Kaitos 1 & 2 HD Remaster is nu beschikbaar voor de Switch en pc. Je kunt meer over deze HD-versie lezen in onze special.