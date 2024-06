Na het lekken van de game vorig jaar, het opduiken van de Trophies vorige week en een teaser eerder deze week, is het hoge woord er nu eindelijk uit: Ubisoft heeft de Beyond Good & Evil 20th Anniversary Edition officieel aangekondigd.

Deze editie verschijnt op 25 juni voor de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch en pc. Het avontuur is inhoudelijk natuurlijk gelijk aan de oorspronkelijke uitgave, al is de game nu wel voorzien van wat aanvullende features.

Zo is er een speedrun modus en een galerij met achter-de-schermen beeld. In technisch opzicht mag je verbeterde graphics en audio verwachten, en ook de besturing is geoptimaliseerd. Verder is er een auto-save functionaliteit, alsmede een cross-save feature.

Hieronder de trailer en daaronder de belangrijkste punten: