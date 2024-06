Over enkele dagen is de Nintendo Switch een Super Monkey Ball titel rijker, namelijk Banana Rumble. Deze game verschijnt op 25 juni en biedt speelbare personages uit andere bekende SEGA franchises, mits je de SEGA Pass uitbreiding hebt gekocht.

Eerder deze week werd Axel uit Crazy Taxi al onthuld in een vrij chaotische trailer en het laatste personage van de SEGA Pass uitbreiding is nu ook aangekondigd. Het zesde personage is Beat, bekend van Jet Set Radio.

Uiteraard gaat zijn korte trailer gepaard met bijpassende dj-muziek. Het personage zal ergens in de herfst van dit jaar beschikbaar zijn, een exacte datum ontbreekt nog.