Sony PlayStation bracht begin vorig jaar PlayStation VR2 op de markt, een uitstekend stukje hardware en in het landschap van VR-headsets een erg betaalbaar model. Sony bracht samen met de headset een paar first-party games uit, maar het ontbreekt het platform nog altijd aan een killer app en het ziet er niet naar uit dat die nog vanuit Sony zelf zal komen.

Een slimme move is natuurlijk om PlayStation VR2 later dit jaar compatible te maken met pc, waardoor er nieuwe mogelijkheden ontstaan met betrekking tot het spelen van games, al komt dit wel tegen een kleine investering. Dit zou het platform een nieuwe levensadem moeten geven, want volgens een nieuw gerucht schaalt Sony zelf de investeringen in het platform flink terug.

Android Central heeft van bronnen dichtbij Sony begrepen dat ze flink gesneden zouden hebben in de financiering van eigen PlayStation VR2-games. Er zouden momenteel nog twee PlayStation VR2 games in ontwikkeling zijn bij Sony, al is het nog maar de vraag of die games ooit het levenslicht gaan zien vanwege de huidige staat van de industrie, aldus de website.

Doordat Sony het financieren van PlayStation VR2-games flink heeft terug geschaald, zullen er aanzienlijk minder kansen zijn om nieuwe projecten van de grond te krijgen. En dit past wel in een aanpak die Sony vaker hanteert: goede hardware op de markt brengen en er vervolgens nauwelijks naar omkijken. Precies hetzelfde gebeurde immers met de PlayStation Vita.