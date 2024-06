In 2022 werd bekend dat Square Enix het handelsmerk Fear Effect weer opnieuw had vastgelegd en nadien werd het stil en raakte het een beetje in vergetelheid. Nu is echter duidelijk geworden waarom dat precies was.

Een van de meer opvallende games voor de eerste PlayStation was Fear Effect. Het was namelijk een van de eerste games die gebruikmaakte van een cel shading stijl. Square Enix gaat deze titel nu weer opnieuw uitgeven, en wel voor de PlayStation 4, PlayStation 5, Nintendo Switch en pc. Het is de bedoeling dat de game volgend jaar verschijnt.

Er is ook een trailer van Fear Effect verschenen en die kan je hieronder bekijken.