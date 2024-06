Via X heeft de community manager van Palworld-ontwikkelaar Pocketpair, Bucky, een tweet de wereld ingestuurd die sterk het vermoeden wekt dat Palworld binnenkort ook op de PlayStation zal worden uitgebracht.

In het bericht zien we het woord ‘Palworld’ met zwarte, groene en witte hartjes aan beide zijden. Deze kleuren zijn de merkkleuren van Xbox, maar Bucky vraagt zich af welke kleur hij nog meer zou kunnen toevoegen. Het antwoord daarop geeft hij zelf al, namelijk een blauw hartje, zoals je hieronder kunt zien. Daarmee is de community manager hoogstwaarschijnlijk de komst van Palworld op de PS5 aan het teasen.

🖤💚🤍Palworld🤍💚🖤

I want to add more hearts, but not sure what colour would fit…hmm…how about….

🖤💚🤍💙Palworld💙🤍💚🖤

Looks good I think!

👀

— Bucky | Palworld (@Bucky_cm) June 22, 2024