Dune: Awakening belooft een behoorlijk boeiende ervaring te worden voor fans van Frank Herberts populaire sciencefiction saga. De game schotelt spelers een alternatief universum voor, waarin Paul Atreides nooit bestaan heeft, de gelijknamige familie niet volledig uitgeroeid werd én de Fremen op mysterieuze wijze van Arrakis verdwenen zijn.

De onderstaande tweede aflevering van Dune: Awakening Direct duikt 30 minuten lang in enkele aspecten van de MMO en weet ons best warm te maken. We komen onder andere meer te weten over de manier waarop je je personage kan aanmaken en wisselen tussen servers. Zeker de moeite waard om even te bekijken.