Ontwikkelaar ION Lands is een grote fan van cyperpunk settings. Dat bleek al uit de neon-noir detective game Cloudpunk die de studio in 2020 de wereld instuurde en zal bevestigd worden met hun volgende project, Nivalis. Deze titel zal ergens in 2025 verschijnen op pc en zich in hetzelfde universum afspelen als Cloudpunk.

Nivalis wordt echter een totaal andere game dan Cloudpunk. Dit keer zal je namelijk een business starten, zoals een noedelstand of een nachtclub, en deze proberen uit te bouwen tot een ware geldmachine. De onderstaande trailer probeert je interesse te wekken en loopt alvast over van de sfeer. Klikken en kijken maar!