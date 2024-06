Sony PlayStation lanceerde onlangs de eerste PlayStation 2 klassiekers via PlayStation Plus Premium en dit blijkt gelijk een succes. Sly Cooper and the Thievius Raccoonus is namelijk direct een van de populairste klassieke games geworden.

De vorige recordhouder van populairste klassieker – op basis van speler percentage – was The Legend of Dragoon. Dit blijkt uit data van TrueTrophies in partnerschap met data tracker Game Insights. Beide partijen analyseren data van meer dan 3,1 miljoen PSN-accounts, wat een goed beeld geeft van het doorsnee PlayStation Plus gebruik.

Het aantal spelers van Sly Cooper and the Thievius Raccoonus lag bij launch namelijk 2,5% hoger dan bij The Legend of Dragoon het geval was. In vergelijking met alle releases via PlayStation Plus Extra en Premium (Essential niet meegerekend) staat deze release op de achtste plek qua grootste releases van het jaar.