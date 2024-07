Op deze maandag stappen we de zevende maand van het jaar 2024 alweer binnen en zoals altijd hebben we een overzicht met alle nieuwe releases voor je. Juli is zeker geen maand zonder releases, maar er zitten ook niet echt grote triple-a games tussen.

Desalniettemin is de maand best aardig gevuld en de bevestigde nieuwe titels hebben we hieronder op een rijtje gezet. Maar check de komende weken ook zeker de digitale verkoopplatformen voor de release van diverse, kleinere titels.

Week van 5 juli

Zenless Zone Zero (PS5/Mobile/Pc))

The First Descendant (PS4/PS5/XO/XSX/Pc)

Final Fantasy XIV Online: Dawntrail (PS4/PS5/XO/XSX/Pc)

Week van 12 juli

Ace Combat 7 – Skies Unknown – Deluxe Edition (Switch)

Week van 19 juli

Darkest Dungeon 2 (PS4/PS5/Switch)

SCHiM (PS4/PS5/XO/XSX/Switch/Pc)

EA Sports College Football 25 (PS5/XSX)

Flintlock: The Siege of Dawn (PS4/PS5/XO/XSX/Pc)

Kunitsu-Gami: Path of the Goddes (PS4/PS5/XO/XSX/Pc)

Dungeons of Hinterberg (XSX/Pc)

Week van 26 juli

One Piece Odyssey: Deluxe Edition (Switch)

F1 Manager 2024 (PS4/PS5/XO/XSX/Pc)

Earth Defense Force 6 (PS4/PS5/Pc)

Heb jij nog een game op je lijstje staan die je deze maand gaat halen? Laat het hieronder weten.