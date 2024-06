Eerder deze maand kondigde Microsoft een nieuwe Gears of War-game aan tijdens de Xbox Showcase. Gears of War: E-Day is een prequel waarin spelers weer in de huid kruipen van Marcus Fenix om te ervaren wat de katalysator was voor alle gebeurtenissen in de eerder uitgebrachte Gears of War-games.

Voor mensen die dit nieuws over een nieuwe Gears of War nog niet hebben meegekregen, maar nog wel regelmatig Gears of War 5 spelen, heeft ontwikkelaar The Coalition een bericht toegevoegd aan het spel. Wanneer je het spel nu opstart, zul je een bericht te zien krijgen waarin het een en ander wordt verteld over Gears of War: E-Day.

Je kunt het bericht hieronder zien, waaruit ook wel duidelijk wordt dat het echt een nieuwe mainline game in de franchise is. Gears of War: E-Day heeft nog geen releasedatum, maar zal, zodra het moment daar is, worden uitgebracht voor de Xbox Series X|S en pc.