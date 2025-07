Gerucht: zowel Gears of War: E-Day als State of Decay 3 komen ook naar de PlayStation

Later deze zomer maakt de Gears of War-franchise z’n debuut op PlayStation-consoles met Gears of War: Reloaded, iets wat toch wel bijzonder is. Deze franchise werd eigenlijk altijd instinctief gelinkt aan Xbox en het feit dat PlayStation-spelers nu ook van deze geweldige franchise kunnen genieten, is alleen maar goed nieuws. Een recent gerucht suggereert echter dat dit slechts het begin is.

Bronnen hebben namelijk aan MP1st laten weten dat het volgende deel in de reeks, Gears of War: E-Day, ook z’n weg zal vinden naar de PlayStation. En dat is niet het enige: er is nóg een Microsoft ‘exclusive’ die naar PlayStation zou komen, namelijk State of Decay 3. Dat zijn dus twee ‘high-profile’ titels van Microsoft die multiplatform zouden worden. Er wordt echter niet vermeld of deze games al direct vanaf de launch ook op PS5 zullen kunnen gespeeld worden, maar vermoedelijk zal dit niet het geval zijn.

Voorlopig is dit uiteraard slechts een gerucht, maar het klinkt wel geloofwaardig. Microsoft brengt namelijk bijna al hun games nu ook naar andere platformen en een ander gerucht laat weten dat we binnenkort meer nieuws mogen verwachten over nieuwe Xbox ports.