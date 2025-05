‘Project Maverick’ van People Can Fly is eigenlijk gewoon Gears of War: E-Day

Ongeveer twee jaar geleden werd aangekondigd dat ontwikkelaar People Can Fly de handen in elkaar had geslagen met Microsoft om te werken aan het mysterieuze ‘Project Maverick’. We hebben sindsdien hierover geen updates meer gekregen… of toch niet letterlijk. Eigenlijk weten we inmiddels al wel wat Project Maverick is: het gaat hier om Gears of War: E-Day.

Deze nieuwe game in de populaire Gears of War-franchise is momenteel in ontwikkeling bij The Coalition, maar People Can Fly biedt dus ondersteuning bij het hele proces. Dit is af te leiden uit een post op de officiële site waar nu letterlijk staat te lezen dat Project Maverick Gears of War E-Day is. Heel verrassend is dit niet, want People Can Fly maakte al eerder Gears of War: Judgment, dus de franchise is voor hen geen onbekend terrein.

Gears of War: E-Day heeft tot op heden nog geen releasedatum gekregen.