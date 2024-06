Een van de wat minder grote JRPG-series die al jaren meegaat is de Tales of-reeks, die wordt uitgebracht door Bandai Namco. Het zal waarschijnlijk niemand verrassen, maar het ziet er naar uit dat er aan een nieuw deel wordt gewerkt.

De uitgever kreeg tijdens een ‘earnings call’ de vraag of er al werd gewerkt aan een nieuwe Tales of-game, zo laat X-gebruiker @gasu_y weten. Meestal wordt hier geen antwoord op gegeven, maar de vertegenwoordiger van de Japanse uitgever had nu het volgende te zeggen:

“There are some things I can’t tell you here, but please look forward to future official announcements.”