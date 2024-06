De roguelite top-down shoot-em-up Vampire Survivors is al lang speelbaar op pc, de Xbox consoles en de Nintendo Switch. De game komt ook naar de Playstation 4 en 5, maar buiten een vaag ‘zomer 2024’ releasevenster blijven we in het duister tasten omtrent een concrete lanceerdatum. Om het speculeren van fans op te vangen, gaf de ontwikkelaar een statement op X.

Op het officiële X-account van Vampire Survivors vinden we namelijk de reden terug voor het uitblijven van dit nieuws. Het is de eerste keer dat de studio het proces om iets te publiceren op PlayStation volgt, wat logischerwijs wel wat tijd in beslag neemt. Ook het implementeren van Trophies zorgt voor wat trial-and-error. Maar de game komt er wel degelijk aan!

“This is the first time we’re going through submission processes on PlayStation so it’s taking a little longer than usual. We’re also doing some trial and error on Trophies to ensure we get them right. But we’ll let you know ASAP when we have a solid date!”