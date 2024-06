Ken je Forbidden Siren nog? Een verdomd creepy game, waarin je als schijnbaar weerloos slachtoffer door de ogen van je zombie-achtige belagers kon kijken om zo ongezien langs hen heen te sluipen? Wel, Keiichiro Toyama was één van de drijvende krachten achter deze doodgebloede franchise en hij is zijn geesteskind nog niet vergeten.

Toyama’s nieuwe game, Slitterhead, is namelijk bedoeld als een moderne, meer actievolle herinterpretatie van Siren. In Slitterhead kijk je niet langer door anderen hun ogen, maar neem je wel kortstondig hun volledige lichaam over om korte metten te maken met de parasitaire griezels waarnaar de game vernoemd is. Klinkt interessant, als je het ons vraagt.

Al zouden wij eerlijk gezegd ook geen ‘neen’ zeggen tegen een officieel nieuw deel in de Forbidden Siren reeks…