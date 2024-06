Veel legendes in de gamesindustrie zijn vandaag de dag nog steeds aan het werk. Een van deze legendes is natuurlijk Shigeru Miyamoto, de geestelijk vader van, onder andere, Super Mario en The Legend of Zelda. De beste man is inmiddels de 70 gepasseerd en heeft nog altijd een belangrijke rol binnen Nintendo. Een van Nintendo’s aandeelhouders vroeg zich daarom af of dit nog wel houdbaar is.

De exacte vraag en het antwoord van Miyamoto hebben we hieronder geplaatst. Volgens de Japanner heeft de jongere generatie grotendeels het stokje met betrekking tot de ontwikkeling van games van hem overgenomen. Natuurlijk bemoeit hij zich er nog wel eens mee omdat het nog steeds zijn passie is, maar met zijn ‘Representative Director’ positie zal de heer Miyamoto ook druk zat zijn.

Q: I would like to ask Mr. Miyamoto a question. Creators are aging. I want them to continue making games, but I also want them to take care of their bodies. I would like to know if Miyamoto-san will continue to take the lead in making games.

A: Thank you for your concern. As expected, being the oldest among them makes me nervous. I feel comfortable working at the company. It’s not that I don’t look at game development at all, but I have the younger generation make it without doing any actual work, and I’ve been able to pass it on smoothly, but the people I’ve taken over the job from are also getting older, so it’s better to have younger people make it. I also want to take over. I’m very involved with Pikmin Bloom, so I appreciate your support.