Ontwikkelaar Hazelight Studios wist in 2021 gamers omver te blazen met een bijzonder unieke coöperatieve game genaamd It Takes Two. Geheel verdiend wist die game in datzelfde jaar de Game of the Year award binnen te slepen. Het verhaal over twee geliefden die hun relatie proberen te repareren is weliswaar het meest succesvolle wat de studio heeft geproduceerd, maar A Way Out – hun game die daarvoor uitkwam – doet het ook zeker erg goed.

A Way Out verscheen in 2018 en nu zes jaar later is de game meer dan 9 miljoen keer verkocht. Hoewel de game op meer dan 9 miljoen verkochte exemplaren staat, ligt het aantal spelers natuurlijk veel hoger. Net als met It Takes Two is het namelijk mogelijk om de game met z’n tweeën te spelen terwijl slechts één speler de titel echt in bezit moet hebben. De ander kan dus gratis meespelen. Het totale aantal spelers zou je dus kunnen verdubbelen.

Heb jij A Way Out al gespeeld?