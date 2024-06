Scythe Dev Team, de makers van de horrorgame Happy’s Humble’s Burger Farm, werken samen met tinyBuild, die we kennen van games als Hello Neighbour en Graveyard Keeper, aan een nieuwe VR-game genaamd Deep Cuts. Het spel is een filmische horrorgame die zich afspeelt in de Lights Camera Faction-studio, waar filmmaker Elise Weber haar beste vriend Malcolm Micheaux probeert te redden.

Zij hebben samen carrière gemaakt met schurkachtige cartooncreaties die zich nu tegen hen hebben gekeerd. Malcolm moet het ontgelden en dus is het aan Elise om een stokje voor de plannen van de doorgedraaide figuren te steken. Hierbij passeer je verschillende sets, waarvan je er al enkele kan terugvinden in de onderstaande trailer. Deep Cuts zal in 2025 verschijnen voor PlayStation VR2, Meta Quest en andere VR-platformen.