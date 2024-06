Amazon Games werkt samen met Embracer Group aan verschillende nieuwe games, dit in zowel de Tomb Raider als The Lord of the Rings franchises. Veel weten we niet, maar lang zal het niet meer duren tot we meer informatie gaan krijgen.

In een interview met Variety werd de vice-president van Amazon Games, Christoph Hartmann, gevraagd wanneer we wat gaan horen over die games. Het antwoord was prettig, want volgens Hartmann laat informatie niet lang meer op zich wachten.

“It’s not going to be tomorrow, but it’s not too far away. As I said, we’re getting into a much more regular cadence of shipping games. That’s all I’m allowed to tell you right now. It’s all about quality. You don’t want to just be rushed out. That’s doesn’t work. It has to be triple-A quality, because the bar is so high.”

De reden dat het even duurt is omdat Amazon Games echt kwaliteit wil bieden en dat kost tijd om te maken. De vraag is nu vooral wanneer we iets gaan horen, want als het niet al te ver weg meer is, dan lijkt de gamescom een mooi moment. Wellicht tijdens Gamescom Opening Night Live, al zou het ook The Game Awards tegen eind dit jaar kunnen zijn.