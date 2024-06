Ubisoft zet behoorlijk in op de Assassin’s Creed franchise die de komende jaren meerdere nieuwe games zal zien en ook komt Ubisoft met een soort hub, waarin alle games worden opgenomen. Daar blijft het niet bij, want oudere titels zullen ook gaan terugkeren maar dan in de vorm van een remake.

In een interview met Ubisoft CEO Yves Guillemot op het Ubisoft blog heeft de topman bevestigd dat er meerdere remakes in de maak zijn. Welke werden helaas niet gespecificeerd, maar er gaan al langere tijd geruchten dat het onder andere Assassin’s Creed IV: Black Flag betreft.

“Firstly, players can be excited about some remakes, which will allow us to revisit some of the games we’ve created in the past and modernize them; there are worlds in some of our older Assassin’s Creed games that are still extremely rich.”

Daarnaast stelt Guillemot dat Ubisoft Assassin’s Creed-games ook op een meer reguliere basis wil uitbrengen, maar hierbij wil voorkomen dat het jaarlijks dezelfde ervaring is. Een goed voorbeeld hiervan is Assassin’s Creed Hexe die flink anders zal zijn dan Assassin’s Creed Shadows.