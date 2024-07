Nog enkele maanden en dan kunnen we eindelijk aan de slag met Warhammer 40K: Space Marine 2. In een recente Steam Community-post heeft ontwikkelaar Saber Interactive nieuwe informatie naar buiten gebracht over het spel, namelijk dat de campagnemodus ongeveer 12 uur in beslag zal nemen.

Het origineel nam ongeveer 7 tot 8 uur in beslag om het hoofdverhaal uit te spelen. Deeltje twee zal dus zo’n 50% langer zijn dan zijn voorganger. Overigens is dat natuurlijk niet alles wat het spel te bieden heeft; je zult namelijk ook nog los kunnen gaan in de Operations-modus en de PvP multiplayer ‘Eternal War’.

Warhammer 40K: Space Marine 2 is vanaf 9 september beschikbaar voor de PS5, Xbox Series X|S en pc. Wat vind jij van de speelduur? Ben je er tevreden mee of vind je het te lang/kort? Laat het ons weten in de reacties.