Het is een valkuil waar we ongetwijfeld bijna allemaal wel eens in zijn gevallen: je ziet een game in de uitverkoop die je al langere tijd wilt uitproberen, maar uiteindelijk kom je er nooit aan toe om het spel daadwerkelijk op te starten. Dankzij onderzoek van PCGamesN, met gebruik van de SteamIDFinder-database, kunnen we deze ongebruikte hoop games nu uitdrukken in geld.

De berekende cijfers zijn gebaseerd op de 73 miljoen Steam-profielen die openbaar zijn. Dit is ongeveer 10% van het totale aantal Steam-accounts, geen insignificante groep dus. Deze groep heeft maar liefst 1,9 miljard dollar aan games die ze nog nooit hebben gespeeld. Met een ietwat presumptieve rekenmethode komt dat volgens PCGamesN neer op in totaal 19 miljard dollar aan games die wel gekocht zijn maar nooit zijn gespeeld door gamers.

Alhoewel die 19 miljard natuurlijk een stuk lager of juist hoger kan uitvallen door verschillende variabelen die niet worden meeberekend, is in ieder geval de 1,9 miljard dollar die gamers ‘verspild’ hebben een feit. Overigens valt het nog best wel mee als je het in perspectief zet. 1,9 miljard is namelijk maar ongeveer 26 euro per persoon als de verdeling tussen alle 73 miljoen accounts gelijk is.

Welke games heb jij jaren geleden gekocht en ben je nog steeds niet aan toegekomen? Laat het weten in de reacties.