Vorig jaar kondigde SEGA aan dat het een groot aantal sluimerende IP’s terug zou brengen, waaronder Crazy Taxi. Voor Crazy Taxi heeft de uitgever nu een nieuwe video uitgebracht waarin leden van het ontwikkelingsteam informatie delen over het spel om zo nieuw talent te werven.

In de video wordt besproken hoe de nieuwe Crazy Taxi verschilt van eerdere games in de franchise. De twee grootste veranderingen zijn dat het spel open wereld zal zijn en dat je het ook online zal kunnen spelen.

Het lijkt erop dat het nog wel een aantal jaar zal duren voordat Crazy Taxi zal worden uitgebracht, SEGA is namelijk nog volop aan het werven voor diverse rollen binnen het bedrijf. Hopelijk krijgen we volgend jaar meer te zien en horen over de nieuwe Crazy Taxi.