Een grote verrassing mag het niet zijn, maar Capcom heeft officieel bevestigd dat er een nieuwe Resident Evil-game in ontwikkeling is. Dit deed de uitgever via hun Capcom Next showcase afgelopen nacht.

Inhoudelijks kon men niets kwijt, maar wel vertelde game director Koshi Nakanishi het volgende:

“It was difficult to figure out what to do after Resident Evil 7. But I found it, and to be honest it feels substantial. I can’t share any details yet, but I hope you’re excited for the day I can.”