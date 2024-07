Na de aankondiging vorige week woensdag is nu het moment daar: de eerste dinsdag van de nieuwe maand. Dit betekent steevast de release van nieuwe PlayStation Plus Essential games en het gaat om de onderstaande drie titels die nu beschikbaar zijn om te downloaden en spelen:

Borderlands 3 (PS4/PS5)

NHL 24 (PS4/PS5)

Among Us (PS4/PS5)

Je kunt als je een actief PlayStation Plus abonnement hebt (tier maakt niet uit), de bovenstaande games nu allemaal claimen en in je downloadlijst zetten of natuurlijk direct downloaden en spelen. Hieronder een video die in vogelvlucht langs deze games gaat.

PlayStation Plus abonnement nodig? Dan kan je daarvoor hier terecht.