Transformers is nog steeds erg populair, dus het is dan ook niet gek dat er weer een nieuwe game in de bekende franchise onderweg is, namelijk Transformers: Galactic Trials. Deze game doet echter iets anders dan de andere games die gebaseerd op de robots in de loop der tijd zijn verschenen. De focus ligt namelijk niet alleen op schietactie.

In Transformers: Galactic Trials wordt het knallen namelijk gecombineerd met arcade racing. Het is dus zaak om als eerst de finishlijn te halen, maar je kan ook je vijanden uitschakelen. Buiten een campagne is er ook een Arcade modus voor twee spelers.

Transformers: Galactic Trials zal op 11 oktober 2024 uitkomen voor de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch en pc. Er is ook een trailer vrijgegeven en die kan je hieronder bekijken.