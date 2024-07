Medebewoners van de Matrix, opgepast! Agent Smith is terug en blijkt in een absolute bloedvorm te verkeren. De vechtersbaas die in de originele Matrix trilogie Neo en kompanen letterlijk en figuurlijk het vuur aan de schenen legde, maakt op 23 juli zijn opwachting in MultiVersus en zal daar een te duchten opponent worden.

De onderstaande video laat ons alvast kennismaken met Smiths arsenaal aan vechtmoves. Op zijn vuisten- en voetenwerk kunnen we weinig tot niets aanmerken, en met zijn pistoolvaardigheden valt evenmin te sollen. Ook leuk: Agent Smith zal een kloon van zichzelf kunnen oproepen om het tegenstanders extra moeilijk te maken.