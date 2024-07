Electronic Arts zal een aantal oudere Battlefield-games offline gaan halen, zo laat Electronic Arts weten. Om precies te zijn zullen Battlefield 3, Battlefield 4 en Battlefield: Hardline vanaf 31 juli niet langer verkrijgbaar zijn op de Xbox 360 en PlayStation 3. Vervolgens gaan de servers van die games op 7 november later dit jaar offline.

Speel je Battlefield 3 of Battlefield 4 via de pc, dan zul je wel nog online kunnen blijven spelen. Daarnaast zullen ook Battlefield 4 en Battlefield: Hardline op de PlayStation 4, Xbox One en pc online blijven, maar dat ook die servers gaan sluiten is een kwestie van tijd. Het zal wat later zijn omdat de spelersbasis op die platformen wellicht hoger is.

Mocht je de klassieke games nog op de consoles van twee generaties terug willen hebben, is het advies je aankoop snel te doen. Na het offline halen in digitale shops ben je aangewezen op fysieke exemplaren, al heb je niks aan de multiplayer na 7 november. Enkel de singleplayer is nadien nog te spelen op de legacy consoles.