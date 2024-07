Op 25 juni bracht Ubisoft de 20th Anniversary Edition van Beyond Good & Evil digitaal uit. Deze week zal er ook een fysieke versie van het spel worden uitgebracht, samen met een heuse Collector’s Edition.

De fysieke editie van het spel, waaronder dus ook de Collector’s Edition, is vanaf 12 juni verkrijgbaar en zal tot en met 11 augustus beschikbaar zijn om te bestellen. De Collector’s Edition bevat een artbook, een dubbelzijdige poster, prints, een sleutelhanger, een klein beeldje en een metalen pin.

Beyond Good & Evil 20th Anniversary Edition is nu beschikbaar voor de PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Switch en pc.