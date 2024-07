Tijdens de Nintendo Direct van juni werd aangekondigd dat Nintendo Switch Sports een update zou krijgen in de vorm van basketbal. Toen was nog wat onduidelijk wanneer precies, maar daar hebben we nu meer informatie over.

Morgen zal Nintendo Switch Sports van een nieuwe update voorzien worden en die voegt de basketbal content aan de game toe. Deze update is geheel gratis, dus mocht je de game veel spelen raden we je aan de titel woensdag even te updaten.

Na het updaten kan je basketbal spelen in twee tegen twee wedstrijden, zowel online als in lokale multiplayer. Daarnaast kun je met vier man de Five Streak Battle spelen. Als je een solo speler bent, heb je nog de singleplayer modus in het basketbal.