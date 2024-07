De Chinese ontwikkelaar Mihoyo, die vooral bekend is van de razend populaire games Genshin Impact en Honkai Star Rail, lijkt weer goud in handen te hebben. De nieuwste game van de ontwikkelaar, genaamd Zenless Zone Zero, is binnen enkele dagen na de release namelijk al meer dan 50 miljoen keer gedownload.

Om spelers te bedanken voor deze gigantische mijlpaal heeft Mihoyo aangekondigd dat het 1600 Polychrome (de in-game valuta van de F2P-gacha game) zal schenken aan spelers. 1600 Polychrome is gelijk aan tien ‘pulls’ in de gacha game, maar kan ook worden gebruikt om je Battery Charge, een type energie waarmee je meer rewards van bepaalde missietypes kunt krijgen, te herstellen.

Spelers die ‘Inter-Knot level 1’ behalen voordat versie 1.1 van het spel uitkomt, zullen in aanmerking komen voor de beloning. In principe komt het erop neer dat je het spel één keer gespeeld moet hebben, aangezien je natuurlijk op level 1 begint.

Zenless Zone Zero is nu te spelen op de PlayStation 5, mobiel en pc.