In 2014 werd aangekondigd dat de arcade racer Distance ook naar de PlayStation 4 zou komen. Het heeft lang geduurd, maar dat komt doordat Distance van 2014 tot en met 2018 in early access heeft gezeten. In de jaren erna is de ontwikkelaar pas met de consoleversies aan de slag gegaan en de release is nu eindelijk daar.

We lieten in april al weten dat Distance niet al te lang meer op zich liet wachten, omdat de Trophies online waren gegaan op het PlayStation Network. Nu kunnen we melden dat de racegame vanaf vandaag verkrijgbaar is voor zowel de PlayStation 4 als PlayStation 5.

Niet bekend met de game? Check dan de onderstaande trailer voor een goede indruk.