Het is inmiddels al meer dan 11 jaar geleden sinds BioShock Infinite uitkwam voor de PS3, Xbox 360 en pc. Sindsdien wachten fans geduldig op een nieuw deel, waarvan we weten dat het sinds 2019 in ontwikkeling is bij gamestudio Cloud Chamber. Nu lijkt het erop dat de ontwikkelaar op zoek is naar veel nieuwe werknemers om te helpen de ontwikkeling af te ronden.

Zoals te zien valt op de website van Cloud Chamber, heeft de ontwikkelaar momenteel maar liefst 29 vacatures openstaan voor hun studio’s in Quebec en San Francisco. Hopelijk is dit een signaal dat de snelheid van de ontwikkeling zal toenemen en we volgend jaar eindelijk iets te zien krijgen van BioShock 4.