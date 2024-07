Microsoft heeft afgelopen nacht aangekondigd dat ze de prijs van Xbox Game Pass met ingang van vandaag zullen verhogen. Deze prijswijziging is voor nieuwe abonnees en het gaat hier om een verhoging van een paar euro per maand.

De nieuwe prijzen worden vanaf 12 september van kracht voor reeds bestaande Game Pass abonnees, dus leden profiteren nog ietsje langer van de oude prijs.

Verder is Game Pass voor Console niet langer een optie voor nieuwe abonnees, al kunnen bestaande abonnees zolang ze lid blijven deze abonnementsvorm aanhouden. Dat valt aan te raden, want op termijn komt ‘Xbox Game Pass Standard’ hiervoor in de plaats die een vrij belangrijke feature mist.

In tegenstelling tot een huidig standaard Game Pass abonnement komt de Standard variant zonder day one releases. Microsoft schrapt voor nieuwe gebruikers dus de optie om nieuwe games op release te spelen, tenzij er een Ultimate abonnement wordt aangeschaft.

Ironisch genoeg zegt Microsoft dat deze wijzigingen hen in staat stelt om meer waarde en meer games naar Game Pass te brengen. Dat laatste zal kloppen, maar in principe is het schrappen van day one releases juist een devaluatie.

Also, a new Game Pass option, Xbox Game Pass Standard, will become available in the coming months. These changes will enable us to bring members more value and more great games to Game Pass.

FAQ – What is Xbox Game Pass Standard?

Xbox Game Pass Standard gives you hundreds of high-quality games to play on your console. It also features all the benefits of Game Pass Core, such as online console multiplayer and select member deals and discounts, including up to 50% off select games.