Review | F1 Manager 2024 – Na een jaartje af te zien van een review, duiken we met plezier in het nieuwste managementspel dat ontwikkeld en uitgegeven is door Frontier Developments, namelijk F1 Manager 2024. Wij kropen in de huid van Christian Horner en Toto Wolff in de hoop om ons team naar glorie te leiden. Dit doen we op een andere manier dan dat we gewend zijn van de F1-games van EA. We gingen aan de slag met F1 Manager 2024 en afgezien van de frustratie omdat één van onze coureurs niet ging voor een gat dat duidelijk aanwezig was, is er nog altijd die smaak van de zoete nectar die een overwinning met zich meebrengt. Start je motor maar, want hieronder lees je ons volledige verdict van F1 Manager 2024.

Achter de schermen

Net als de vorige jaren kan jij de rol overnemen als team principal van één van de echte teams op de grid. Nieuw dit jaar is echter dat je nu ook je eigen team kan opbouwen in Create a Team. Dit kan je doen van helemaal achteraan de grid, maar mocht je willen, kan je gewoon ook rechtstreeks de dominantie van Max Verstappen beëindigen in je eerste seizoen. Je kiest zelf hoe snel je wagen bij de start zal zijn en ook hoe ontwikkeld je faciliteiten zijn bij aanvang van je carrière. Na het selecteren van je coureurs en personeel, kies je welke motorleverancier het hart van je beestje zal afleveren en natuurlijk krijg je de optie om je team en wagen in de mooiste kleurtjes uit te dossen. Daarna kies je je sponsoren en die plak je dan weelderig over je wagen en teamoutfits vooraleer jij klaar bent om ten strijde te trekken.

Goed hierbij is dat de menu’s wat overzichtelijker gemaakt zijn dan de vorige jaren, met als gevolg dat het dit jaar ietsje gemakkelijker is om door de bomen het bos te zien. In al deze menu’s zal je alles managen gaande van upgrades, je rijders en de mentaliteit van je personeel, je budget, het scouten van jonge talentvolle coureurs, de tevredenheid van het management en nog veel meer. Je hebt dus genoeg te doen om je tussen twee raceweekenden mee bezig te houden. Hierbij speelt planning een zeer belangrijke rol, want om bijvoorbeeld een nieuwe voorvleugel op je wagen te installeren, zal je hem eerst moeten designen. Hierbij kies je hoeveel ingenieurs je voor de klus aanstelt en vervolgens moet je nog ieder onderdeel fabriceren.

To the raceweekend!

Natuurlijk eindigt je werk daar niet, want ook tijdens het raceweekend zal je je handen uit de mouwen moeten steken. Dit begint natuurlijk al tijdens de vrije trainingen waar de focus voornamelijk ligt op het wennen aan het circuit voor de coureurs en het perfect afstellen van de wagen. Dit eerste gebeurt vanzelf door de hoeveelheid rondjes die je coureurs afleggen, terwijl dat tweede zich afspeelt als een kleine maar toch leuke mini-game die eigenlijk een soort puzzelgame is. Na de vrije trainingen volgt dan natuurlijk de kwalificatie waarbij jouw focus als teambaas vooral ligt op het goed timen van je vliegende rondjes om zo min mogelijk verkeer tegen te komen op het circuit. Hier zit dan ook de eerste bug in de game, waarbij je coureurs regelmatig klagen over de drukte op de baan, terwijl er vaak geen ander in de buurt is.

Na al dat voorspel is het dan natuurlijk tijd voor het echte werk: de race. Hierbij manage je natuurlijk vooral de bandenstrategie, maar ook het verbruik. Je geeft aan hoe hard je coureurs hun banden mogen pushen en hetzelfde geldt voor de motor en het ERS-systeem dat energie van het remmen omzet in energie om sneller te kunnen rijden. Zo zal jij voortdurend over alles dienen te waken en op de juiste momenten belangrijke beslissingen moeten nemen. Ga je voor die undercut of zorg je ervoor dat je de risico’s schuwt: aan jou de keuze natuurlijk. Zoals je hoort heb je veel invloed op een race, maar het zijn nog steeds je coureurs die het moeten doen. Deze controle uit handen geven heeft zijn voor- en nadelen, want je hebt weinig invloed op de fouten die je sterren maken, maar langs de andere kant voelt het geweldig als je vooropgestelde plan tot in de puntjes uitgevoerd wordt en je hier succes mee behaalt. Natuurlijk kan je al dit leuks ook simuleren, al zijn de resultaten van deze simulatie toch vaak aan de negatieve kant.

Afgezien van de carrièremodus voorziet de game je ook nog van een scenariomodus, waarin je niet alleen de controle kan overnemen van het echte 2024 seizoen, maar ook in kleinere en kortere scenario’s aan de slag mag. Momenteel kan je dus bijvoorbeeld de Belgische GP spelen waarbij de startgrid van de game behouden zal worden van zijn echte tegenhanger. Maar ook heb je kortere scenario’s waarbij je bijvoorbeeld ingrijpt in de laatste tien rondjes wanneer er juist een safety car verschenen is. Deze modus zorgt voor een fijne verandering van de carrièremodus en het is leuk om hier extreem in te experimenteren met verschillende strategieën.

Max en zijn demonen

Net als in vorige delen heeft Frontier Developments z’n best gedaan om het hele management aspect gemakkelijk over te brengen naar een controller, maar net als andere jaren blijft dit geen eenvoudige opdracht. Om bijvoorbeeld je eerste coureur binnen te roepen terwijl je de race even pauzeert, dien je achtereenvolgens minstens zes knoppen in te duwen terwijl dit er met een muis en toetsenbord maximaal drie zullen zijn. Er is dus op zich niets mis met het gebruiken van een controller, maar het werkt wat omslachtiger in vergelijking met de pc-versie, wat op zich ook wel logisch is.

Verder draait de game stabiel op 60fps in een degelijke 4K-resolutie. Een nieuwe helikoptercam brengt dit alles trouwens mooi in beeld en geeft iets meer overzicht dan de camerastandpunten uit de vorige games. We moeten jammer genoeg alleen wel melden dat de game tijdens de cutscènes best wel wat last heeft van pop-in en ook zien in diezelfde scenes de ogen van sommige coureurs er helemaal zwart en dus vrij demonisch uit. Ja, voor de gemiddelde Brit staat Max Verstappen synoniem aan de duivel, maar dit had niet in de game gehoeven. Verder blijven de banden bij de pitstops soms staan terwijl je wagen de pit alweer verlaat, zien de crashes er af en toe nog wat uit alsof ze met een botsauto tegen de muur knallen, durven de sponsoren op je wagen al eens te vervormen en op andere plekken terecht te komen, en om wagens voorwaarts de pitbox zien in te rijden tijdens de vrije trainingen of de kwalificaties is ook redelijk onorthodox.

Copy

Qua geluid zit het wel goed en het zijn vooral weer de communicaties tussen coureur en race engineer die erbovenuit steken. De ontwikkelaar heeft meer voicelines uit de echte wereld toegevoegd en we vinden het alleen maar jammer dat het er niet nog meer zijn. Wel gaan ook deze zoals eerder aangegeven soms de mist in, aangezien de coureurs klagen over verkeer dat er niet is en ook wist onze race engineer ons te zeggen dat we 19de lagen, terwijl we toch echt als 16de de streep passeerden. Gelukkig gaat dit het merendeel van de tijd wel gewoon goed en we zouden ook niet zonder onze “Push, push” of “Copy” kunnen.

Nog een laatste puntje van kritiek betreft de transfers. Wij wilden een jong talent aantrekken als reserverijder en deden hem hiervoor een mooi voorstel. De coureur in kwestie kwam terug met een tegenvoorstel waar wij ons zeker in konden vinden, maar bij het weer terugsturen van zijn eigen voorstel, sloeg hij dit af en zelfs bij een verbeterd voorstel kwam er geen krabbel. en dat is toch wat opmerkelijk. Tot slot nog de opmerking dat de game silly season wel heel serieus neemt, want de driver line-up in je tweede seizoen zal er helemaal anders uitzien dan hetgeen waar het allemaal mee begon. Of dit laatste een goed of een slecht iets is, zal van persoon tot persoon afhangen. Bij ons waren er maar drie coureurs die in het tweede seizoen nog over hun zelfde zitje beschikten als het jaar daarvoor.



Gespeeld op: PlayStation 5.

Ook beschikbaar op: PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch en pc.