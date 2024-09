In een nieuwe video is er meer gameplay te zien van de remaster van Dead Rising, samen met uitleg van de makers van het spel. Dead Rising Deluxe Remaster is in veel opzichten verbeterd, waardoor het spel mooier oogt en in 4K op 60fps speelbaar is. De game zal nu ook over volledige voice-acting beschikken, wat voor een betere ervaring zal zorgen.

Het winkelcentrum heeft ook heel wat upgrades gekregen. Zo kreeg Paradise Plaza een strand make-over en kan je outfits ‘on the fly’ veranderen. Dead Rising Deluxe Remaster komt uit op 19 september voor de PS5, Xbox Series X|S en pc.