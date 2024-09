Dat slagvelden de ideale broeihaard vormen voor allerlei bacteriën en bijbehorende ziektes, heeft het verleden reeds meermaals uitgewezen. Deze ‘fun fact’ is dan ook het uitgangspunt voor HUNGER, een kersverse horrorgetinte multiplayer survivalgame van ontwikkelaar Good Fun Corporation, die in 2025 in early access op pc zal verschijnen.

In de game trek je door het Europa van Napoleon, waar een vreselijke plaag de mensheid herleid heeft tot een soort zombies. Jouw opdracht is simpel: overleven en het extractiepunt bereiken. Iets dat in deze PvPvE-titel niet alleen moeilijk gemaakt wordt door de monsters op je pad, maar ook door andere spelers die het op jouw inventaris gemunt hebben.

Klinkt alvast intrigerend. De onderstaande trailer toont meer.