Stiekem kijken we best uit naar Son and Bone, een ouderwetse knalgame waarin we hordes dinosaurussen op een overdosis lood kunnen trakteren. De onderstaande gameplay trailer toont nog eens waarom, met tonnen actie en de meest bizarre variaties op prehistorische hagedissen die we in lange tijd (of zelfs ooit) gezien hebben.

Een precieze releasedatum voor de PlayStation 5-titel blijft vooralsnog uit… al belooft de trailer dat de game snel uit zal komen. Heel heel snel. Oprecht. We zijn benieuwd.