Robert Downey Jr. heeft nog maar recent het internet op zijn kop gezet met de bekendmaking dat hij Dr. Doom zal spelen in de MCU en nu is het aan Fortnite om de superschurk te introduceren in hun Battle Royale.

Chapter 5 Season 4: Absolute Doom komt op 16 augustus uit en heeft een nieuwe verhaallijn waarin Dr. Doom en zijn handlangers Mysterio bevrijden uit de gevangenis. Het is aan jou om de slechteriken tegen te houden! Gelukkig kan je gebruik maken van handige wapens zoals Black Panthers klauwen, het pak van Iron Man en het schild van Captain America.

Ik heb alvast enkele X-men, een Wolverine banaan (Peely Wolverine) en Gwenpool gespot in de promotiebeelden, maar er zullen nog veel meer Marvel personages beschikbaar zijn de komende tijd. Excelsior!