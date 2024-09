Het is al een tijdje bekend dat Human Fall Flat 2 in ontwikkeling is, maar de game laat nog wel even op zich wachten. Deze titel zal namelijk pas in 2026 uitkomen. Toch kan je al eerder aan de slag met een ‘nieuw deel’ in de serie, namelijk Human Fall Flat VR.

Human Fall Flat VR is zoals de naam al doet vermoeden een virtual reality uitgave. Dit spel kan je zowel alleen als in coöp spelen met maximaal drie andere spelers. Human Fall Flat VR bevat alle levels van het origineel, plus levels die gemaakt zijn door de community.

De game zal uitkomen voor de PlayStation VR2, SteamVR, Quest 2 en Quest 3. Er is nog geen releasedatum gegeven, maar de onderstaande trailer laat weten dat het spel binnenkort zal uitkomen.