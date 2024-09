Assassin’s Creed: Syndicate kwam dan wel voor de PlayStation 4 en Xbox One uit, je kunt het spel ook spelen op de PlayStation 5 en Xbox Series X|S. Dit is mogelijk omdat de current-gen consoles backwards compatible zijn.

Deze game presteert echter niet optimaal via backwards compatibility en dus is een patch gewenst. Verschillende andere delen in de reeks zijn reeds voorzien van zo’n update en het ziet er nu naar uit dat ook Assassin’s Creed: Syndicate binnenkort zo’n update krijgt om het in 60 frames per seconde te kunnen spelen op de PlayStation 5 en Xbox Series X|S.

De Latijns Amerikaanse tak van Ubisoft heeft in een X-post aangegeven dat Assassin’s Creed: Syndicate binnenkort een 60fps patch zal krijgen. Dit bericht is echter weer verwijderd. Het kan een foutje zijn, maar gezien Odyssey en Origins ook een update hebben gehad, is het aannemelijk dat Syndicate de volgende is.