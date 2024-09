Met de onthulling van de PlayStation 5 Pro lag de focus puur op de hardware, maar hoe zit het met de games voor de PlayStation 5 en dit verbeterde model? De vorige State of Play uitzending dateert alweer van mei en dus begint het de hoogste tijd te worden voor een nieuwe uitzending.

Het is wachten tot een officiële aankondiging en volgens journalist Jeff Grubb zal het niet lang meer duren. In de laatste Game Mess Mornings-podcast zegt Grubb namelijk dat hij begrepen heeft dat de volgende State of Play uitzending voor later deze maand gepland staat.

Dit zei hij vorige maand ook al, waarmee hij dit nu extra benadrukt. De uitzending zou tussen nu en een kleine twee weken moeten plaatsvinden, waarbij de laatste week van september het meest aannemelijk lijkt. Mocht het kloppen, dan horen we volgende week of die week erop meer.