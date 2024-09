The Plucky Squire verschijnt aanstaande dinsdag en met deze komende release heeft de ontwikkelaar nu een nieuwe trailer uitgebracht. Deze video gaat langs alle opties waarover de game beschikt, want The Plucky Squire is ontwikkeld met toegankelijkheid in het achterhoofd.

Bekijk alle features hieronder en als je benieuwd bent naar meer achtergrond over de speelomgeving in deze titel kan je bij dit artikel op het PlayStation Blog terecht. The Plucky Squire is trouwens onderdeel van PlayStation Plus Extra, dus als je over die tier beschikt kan je dinsdag meteen met de game aan de slag.