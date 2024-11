Review | Dragon Quest III HD-2D Remake – Zes jaar geleden introduceerde Square Enix met Octopath Traveler de HD-2D-grafische stijl, een techniek die zich uitstekend leent voor het moderniseren van de charme van pixel-art. Intussen is de stijl al toegepast in meerdere games van Square Enix, zoals Live A Live en Star Ocean: Second Story R. Nu is het de beurt aan een van de meest geliefde en invloedrijke RPG’s aller tijden: Dragon Quest III. Fans hebben reikhalzend uitgekeken naar de remake van deze klassieker. Nu rest alleen nog de vraag: kan deze tijdloze RPG met zijn nieuwe uiterlijk en functionaliteiten de verwachtingen waarmaken, of heeft de tand des tijds ervoor gezorgd dat de magie van Dragon Quest III verloren is gegaan in Dragon Quest III HD-2D Remake?

Red de wereld

Dragon Quest III is een prequel die zich vele jaren vóór het begin van Dragon Quest I afspeelt. Het is een uitstekend startpunt voor nieuwkomers die overwegen om met het derde deel te beginnen. Het verhaal van het spel is rechttoe rechtaan: er is een groot kwaad genaamd Baramos, en jij, als kind van de legendarische Ortega, krijgt de taak om de held uit te hangen. Samen met je compagnons, die je zelf rekruteert, reis je de wereld over om Baramos te verslaan. Verwacht geen diepgaand verhaal: het inmiddels typische ‘held-en-vrienden-redden-de-wereld’-plot fungeert vooral als drijfveer voor de gameplay en biedt verder weinig verrassingen. Er is een klein aantal extra scènes toegevoegd, maar verder blijft het verhaal vrijwel identiek aan het origineel. Het feit dat het verhaal zo simpel is is zelfs een kracht, want je kan heerlijk zonder constant op te hoeven letten door het spel heen spelen.

Ga op avontuur

De wereld van Dragon Quest III HD-2D voelt groter dan ooit en is levendiger dan ooit dankzij de kleuren en gedetailleerde omgevingen. De overworld is aanzienlijk uitgebreid en oogt rijker dankzij de 3D-assets. Steden en andere (geheime) locaties vallen op door onderscheidende kenmerken ten opzichte van de nabije omgeving en nodigen uit tot verkenning. Het gevoel van schaal en de pracht van de omgevingen zijn een grote verbetering ten opzichte van het origineel en voelen daarom extra verfrissend aan. Hoewel de wereld groter is, kun je nu ook rennen in Dragon Quest III, waardoor reizen van A naar B niet te lang duurt.

Je zult veel van je tijd in Dragon Quest III doorbrengen met turn-based gevechten. Het is geen gemakkelijk spel, en zo nu en dan ben je gedwongen om wat levels te grinden om het jezelf iets gemakkelijker te maken. Gevechten vinden is geen probleem, want het spel heeft een hoge encounter rate, wat soms irritatie kan veroorzaken. Aan de andere kant is het handig dat je niet veel stappen hoeft te zetten op de momenten dat je juist wat extra XP nodig hebt. Een belangrijk onderdeel van de gevechten in het spel is de samenstelling van je party. Je kunt je party volledig naar eigen wens samenstellen bij Patty’s Party Planning Place. Elk lid van je groep heeft een eigen vocation met bijbehorende stats en vaardigheden. De ontwikkeling van de stats van een personage wordt beïnvloed door zijn of haar persoonlijkheid, die je met bepaalde items gemakkelijk naar wens kunt wijzigen.

Je kunt op elk gewenst moment je partyleden in- en uitwisselen bij de Party Planning Place of bijvoorbeeld hun vocation veranderen zodra zij level 20 hebben bereikt. Houd er echter rekening mee dat nieuwe leden in je groep altijd op level 1 beginnen. Dit betekent dat je ze eerst moet trainen voordat ze sterk genoeg zijn om de vijanden aan te kunnen die je op dat moment vaak tegenkomt. Het veranderen van vocation biedt veel voordelen. Hoewel het personage wordt teruggezet naar level 1, wordt alle tot dan toe geleerde magie en vaardigheden behouden. Daarnaast hebben ze hogere stats dan een standaard level 1-personage, omdat de originele stats door de helft wordt gedaan. Het wisselen van roeping, in combinatie met het gebruik van statverhogende items, is een ideale manier om de statistieken van je personages te maximaliseren en uiteindelijk een extreem krachtig team samen te stellen.

Quality of Life

De HD-2D Remake voegt een aantal nieuwe functionaliteiten toe bovenop wat al in het origineel aanwezig was. Zo is er een gloednieuwe vocation beschikbaar: de Monster Wrangler, een klasse die vergelijkbaar is met de Blue Mage uit Final Fantasy. De Monster Wrangler kan vaardigheden gebruiken van monsters die je hebt gevangen. Hoe meer monsters je vangt, hoe meer opties je Monster Wrangler heeft. Daarnaast is er een Dragon Quest Monsters-esque onderdeel toegevoegd genaamd de Monster Arena. In de Monster Arena kun je prijzen winnen door je gevangen monsters te laten vechten tegen die van NPC’s. Andere verbeteringen zijn vooral toevoegingen om de gebruiksvriendelijkheid te bevorderen, zoals de optie om het gedrag van je partyleden aan te passen. Je kunt ervoor kiezen om ze zelf te besturen of de besturing aan het spel over te laten tijdens gevechten. Ook kun je de moeilijkheidsgraad en snelheid van gevechten aanpassen, kun je gemakkelijker teleporteren naar locaties, en heb je de optie om markeringen aan te zetten die je naar je volgende doel wijzen.

HD-2D is een blijvertje

Ook in Dragon Quest III HD-2D Remake weet de grafische stijl, die 2D-pixelart combineert met 3D-assets om een soort 2.5D-kijkdooseffect te creëren, opnieuw indruk te maken. Ook al is de nieuwigheid er nu een beetje vanaf, behoudt de grafische stijl nog steeds zijn charme en pracht. Van pittoreske dorpjes en het begroeide, verborgen Faeriedorp tot de donkere kerkers en labyrintachtige grotten: er zijn genoeg verschillende plekken te ontdekken, elk met een eigen karakter. HD-2D is de perfecte stijl om 8- en 16-bit games nieuw leven in te blazen en is wat ons betreft een blijvertje. Het spel biedt twee modi: een grafische modus en een prestatie modus. De grafische modus heeft een 4K-resolutie en 30fps, terwijl de prestatiemodus een Full HD-resolutie en 60fps biedt. We hadden eerlijk gezegd verwacht dat het spel ook in 4K op 60fps beschikbaar zou zijn, maar door de langzamere snelheid van het spel merk je gelukkig weinig van de lagere framerate.

Heroïsche fanfare

Voor de release van de HD-2D Remake heeft Square Enix de muziek opnieuw opgenomen in een orkestrale uitvoering, en de iconische Dragon Quest 3-muziek van weleer klinkt nu beter dan ooit tevoren. Wanneer je het spel opstart, word je begroet door de ouverture die het begin van ieder Dragon Quest-avontuur inluidt en je in de stemming brengt om de wereld te redden. Naast de opnieuw opgenomen muziek zijn ook de geluidseffecten vernieuwd voor een meeslependere ervaring. Ditmaal bevat de game ook voice-acting, zowel in het Engels als in het Japans. De kwaliteit van de voice-over is vergelijkbaar met andere HD-2D-games, zoals Octopath Traveler. Hoewel het niet uitmuntend is, voldoet het prima.

Gespeeld op: PlayStation 5.

Ook beschikbaar op: Xbox Series X|S, Switch en pc.