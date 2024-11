Ken je Patapon nog? ’s Werelds schattigste leger aangevoerd door jouw ritmisch perfect getimede bevelen… het zorgde drie games lang voor memorabele taferelen en intens gescandeerde mantra’s op je PSP. Later werden de eerste twee titels zelfs geremasterd voor de PS4. Het mag dan ook duidelijk zijn dat de franchise nog steeds heel wat fans heeft.

Met Ratatan krijgen we volgend jaar – zo rond april 2025, als we de makers mogen geloven – een spirituele opvolger op ons bord. De reveal trailer die werd vrijgegeven liegt er alvast niet om: dit is Patapon in een gloednieuw jasje. En of het er weer behoorlijk aanstekelijk uitziet! Zeker even kijken dus; je zou zomaar eens overtuigd kunnen worden!