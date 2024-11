Piraterij in de videogame-industrie… het is een hardnekkig probleem waar zowel uitgevers als ontwikkelaars mee worstelen. Ook de Nintendo Switch is er veelvuldig het slachtoffer van. In februari nog wist Nintendo met het nodige online speurwerk een piraat te identificeren door zijn posts op een piraterijsubreddit te linken met vragen over consolereparaties.

Achter het online alias Archbox blijkt een individu te zitten dat luistert naar de naam James Williams. De man woont in Arizona en heeft Nintendo al behoorlijk wat geld door de neus geboord. Williams wordt nu logischerwijs gerechtelijk vervolgd. Hoe groot de schadevergoeding precies is die Nintendo vraagt, weten we niet… maar vrolijk zal hij er niet van worden.