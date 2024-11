Het is inmiddels ruim 20 jaar geleden dat Half-Life 2 uitkwam en om dit jubileum te vieren, heeft Valve een nieuwe documentaire online gezet. Deze duurt bijna 2 uur en gaat dieper in op de ontwikkeling van de game en franchise.

Interessant is ook dat Episode 3 voorbij komt, zelfs met nooit eerder vertoonde beelden. Dit hoofdstuk was in ontwikkeling, maar is vervolgens nooit meer uitgebracht omdat Valve te druk bezig was met Left4Dead.

“I think we were six months in on it when we moved to Left 4 Dead. We put down episode 3 to go help Left 4 Dead. By the time we considered going back to Episode 3, the argument was made that โ€˜well we missed it.โ€™ We could have definitely gone back and spent two years to make episode 3.”