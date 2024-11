Natuurlijk doet ook Nintendo mee met de Black Friday sales deze week en om precies te zijn is de sale vanmiddag om 15:00 uur in de Nintendo eShop begonnen. De sale duurt tot en met 1 december 23:59 uur en er zijn een hoop games in de aanbieding. Voor een overzicht van de afgeprijsde titels kan je hier terecht.

Het betreffen meer dan 2.000 aanbiedingen, dus er zit ongetwijfeld voor iedereen wat tussen. Daarnaast heeft Nintendo ook diverse aanbiedingen in de My Nintendo Store. Zo kun je bijvoorbeeld de Nintendo 64-controller voor de Nintendo Switch kopen met 30% korting, zijn er verschillende bundels beschikbaar en nog veel meer. Op zoek naar wat LEGO-sets, koptelefoons of controllers, op veel producten is een korting van kracht tot 12 januari 2025.

Mocht je een bestelling plaatsen voor meer dan € 80,-, dan ontvang je gratis een Mario-decoratie met Superpaddenstoel. Tot slot: mocht je voor 1 december 2024 een individueel Nintendo Switch Online-lidmaatschap van 12 maanden aanschaffen, dan ontvang je een code voor een extra lidmaatschap.