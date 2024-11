Ontwikkelaar NetEase Games werkt al enige tijd aan een gloednieuwe titel onder de naam Marvel Rivals, die volgende maand moet verschijnen. In de afgelopen maanden hebben ze beetje bij beetje bekendgemaakt welke personages uit het Marvel-universum speelbaar zullen zijn in de game.

Bij de release van de game zullen er 33 personages beschikbaar zijn en tot dusver zijn er 27 aangekondigd. In de komende weken komen we dus te weten welke 6 personages hier nog bij zullen komen. Het totale roster van personages is vanaf de release op 6 december voor elke speler beschikbaar.

Ook is bekendgemaakt dat Season 0 een kort seizoen zal zijn, wat de opmaat vormt naar het eerste seizoen dat in januari 2025 van start gaat.

Adam Warlock

Black Panther

Captain America

Doctor Strange

Groot

Hela

Hulk

Iron Man

Jeff the Land Shark

Loki

Luna Snow

Magik

Magneto

Mantis

Moon Knight

Namor

Peni Parker

Psylocke

Punisher

Rocket Raccoon

Scarlet Witch

Spider-Man

Star-Lord

Storm

Thor

Venom

Winter Solider

De game zal free-to-play zijn en niet beschikken over pay-to-win elementen, wel wordt de titel voorzien van een Battle Pass en in-game store, waarmee cosmetische items aangeschaft kunnen worden.